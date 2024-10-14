Mersin'de Uluslararası 7'nci Altın Kanca Surfcasting Turnuvası Gerçekleştirildi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen 'Uluslararası 7'nci Altın Kanca Surfcasting Turnuvası' düzenlendi. Turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3 kişiye ödül verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından 12-13 Ekim günlerinde düzenlenen 'Uluslararası 7'nci Altın Kanca Surfcasting Turnuvası'na, Silifke Belediyesi de destek oldu. Kura çekimleriyle başlayan turnuva, balıkçıların birincilik adına oltasını Akdeniz'in mavi sularına atmasıyla başladı. Turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3'e ödül verildi. Türkiye'nin birçok ilinden gelen 240 sporcu ile Silifke'nin Ata Kamp alanında yapılan etkinlikte, yarışmacılar kancalarını birinci olmak için salladı. 3 bin 500 metrelik alanda yapılan turnuvaya, Azerbaycan ve Kıbrıs'tan da balıkçılar katıldı.

Sabaha kadar olta atan yarışmacılardan birinciliği Osmaniye Kıyıdan Olta Balıkçıları Derneği (OSKOBDER) üyesi Zekeriya Tatlı ve Habil Öksüz aldı. İkinciliği Bursa Surfcasting ekibinden Naci Demirci ve Nihat Taşa aldı. Üçüncülük ise Osmaniye Surfcasting ekibinden Özgür Göktürk ve Osman Aksoy'a gitti. Büyük Balık Ödülü ise Ali Önal ile Ramazan Turzap'a verildi. Kazananlara para ödülünün yanı sıra; plaket, madalya ve değişik hediyeler de takdim edildi

"Uluslararası organizasyonumuza 240 sporcu katıldı"

Turnuva hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşımızın hizmetinde ve her türlü imkanı sunmak için 7/24 çalışan bir belediye. Sporun da farklı alanlarında büyük organizasyonlar yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi de 'Uluslararası 7'nci Altın Kanca Surfcasting Turnuvası' organizasyonu. Organizasyonumuza 240 sporcu katıldı. Sahil boyunca da yaklaşık 3 bin 500 metrelik bir alanı kullandık. Bu alanda ülkemizin 6 ilinden ve uluslararası olarak da Azerbaycan ve Kıbrıs'tan katılımın gerçekleştiği bir organizasyon" dedi. Organizasyona katılan herkesin mutlu ve keyifli olduğunu sözlerine ekleyen Taşkın, kendileriyle birlikte etkinliğin hayata geçirilmesinde katkı sunan Silifke Belediyesi'ne de teşekkür etti.

"Bize birinciliği getiren; azmimiz, hırsımız ve yarışmayı bırakmamamız oldu"

Osmaniye'den Turnuva'ya katılan OSKOBDER üyesi Zekeriya Tatlı, "Osmaniye'de henüz yeni bir derneğiz. Azerbaycan'da uluslararası bir yarışma olmak üzere, bu 3. yarışmamız ve çok şükür 3 yarışmada da derece elde ettik. Burada da birinci olduk. Bize birinciliği getiren; azmimiz, hırsımız ve yarışmayı yarıda bırakmamamız oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Büyük bir emek ve destek vermişler. Aynı özveriyi ve desteği, diğer belediyelerimize de öneriyoruz" diye konuştu.

Turnuvası'nda 2'nci olan Bursa Surfcasting takımından Nihat Taşa, "Zorlu bir turnuvaydı. Sabaha kadar bir saniye durmadık desem yeriydi. Balığı bulmak zor oldu ve çok uzak mesafelere ulaşmak gerekti. Bu bir ekip işiydi. Zor bir kulvardı. Bursa'ya kupa götürdüğümüz için mutluyuz" diye duygularını dile getirdi. Mersin'e 2. gelişi olduğunu da kaydeden Taşa, organizasyondaki ilgi ve alakanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Burada yeme-içmeden konaklamaya ve elimizi yüzümüzü yıkadığımız el sabununa kadar her şeyin düşünüldüğü bir ortam vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Silifke Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bu hobide belediyelerin ve bu tarz kurumların bizim için önemi çok büyük. Çünkü müthiş bir camia ve oluşumlar var. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

"Bu tür hobiler, gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tutmaktadır"

Turnuvada 3'üncü olan Osmaniye Surfcasting Balık Spor Kulübü Başkanı Özgür Göktürk ise "Organizasyon süper, harika ve inanılmaz güzel. Her sene bu şekilde bekliyoruz. Bu tür organizasyonlar her zaman desteklenmeli. Bu hobi aynı zamanda, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktadır. Bize üçüncülüğü getiren; azim, hırs, mücadele ve sabaha kadar hiç durmadan çalışmak oldu" dedi.