Mersin\'de Üreticilere Hibe Edilen Badem Soyma Makinesi İle İş Süresi Kısaldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aydıncık ve Gülnar ilçesine verdiği badem soyma makinesi desteğiyle hasadını tamamlayan üreticiler, kabuk soyma işlemini artık bir saat gibi kısa bir sürede yapabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği makine ve ekipman destekleri kapsamında Aydıncık ve Gülnar ilçelerine badem soyma makinesi hibe edildi. Önceden hasat sonrası günlerce elleriyle badem soyan kadınlar, makine sayesinde artık 1 saatte işini bitiriyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Hüseyin Topkara, desteğin detaylarını şöyle anlattı:

"Aydıncık ilçesi Durağan Mahallesi, Gülnar ilçesi Yarmasu ve Bozağaç Mahalleleri'ne badem kabuk soyma makinesi desteği sağlandı. Bu projedeki amacımız badem yetiştiriciliğini teşvik etmek. Çünkü bademi hasat ettikten sonra bunun kabuklarını soymak zahmetli bir iş. Üreticiler günlerce bunu soymakla uğraşıyorlar. Verilen makine ile 10-12 işçinin bir günde yapacağı işi rahatlıkla birkaç saat içerisinde yapabiliyorlar. Makine saatte 500 kilo badem soyabiliyor."

Duruhan Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Kızıltaş ise makine gelmeden önce badem soyma işinin kadınları çok uğraştırdığına değinerek, "Bu işle ekseriyetle kadınlar uğraşıyor. Bu badem soyma makinesi bize hibe edilmeden önce zorlanıyorlardı. Özellikle çocuklarımıza zaman ayıramıyorlardı. Çünkü gündüz topluyorduk, akşam onu soymakla meşguldük. Şu an bir günlük iş bir saate düştü. Bu nedenle Vahap Başkan'ıma çok teşekkür ederiz" diye konuştu.