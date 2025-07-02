Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerince 23-29 Haziran'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin 165 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmada, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu içerikli hap, 6 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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