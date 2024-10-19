Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin kimliği belirlendi.
Ekiplerin operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Adreslerde 13 bin 420 sentetik hap, 2 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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