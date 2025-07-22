Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince takibe alındı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 6 kilo 230 gram esrar, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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