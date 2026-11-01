Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 102 sentetik ecza bulundu - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 102 sentetik ecza bulundu

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Mersin\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 102 sentetik ecza bulundu
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Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu, 102 sentetik ecza ve 2 bin 530 lira bulundu.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmada şüpheliler M.Ç, M.B. ve H.T. yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 102 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 530 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 102 sentetik ecza bulundu - Son Dakika
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