Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap, 5 cep telefonu ve bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

23.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:53
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Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Erdemli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında, 683 gram esrar, 92 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ile 5 cep telefonu ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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