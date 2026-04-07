Mersin'de Aşırı Yağışlar Tarımı İki Yönde Etkiledi: Zarar ve Umut
Mersin'de Aşırı Yağışlar Tarımı İki Yönde Etkiledi: Zarar ve Umut

07.04.2026 03:29
Mersin'deki aşırı yağışlar, tarım arazilerinde su baskınlarına yol açarak yaklaşık 15-20 bin dekar alanın zarar görmesine neden oldu. Çiftçiler kayıplarını telafi etmekte zorlanırken, meyve ve sebze fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor.

Yaklaşık 3,25 milyon dekar tarım arazisiyle Türkiye'nin üretim üssü olan Mersin, meyveden sebzeye geniş bir çeşitliliğe sahip. Ancak son aylardaki aşırı yağışlar, bu yapıyı iki yönde etkiledi. Tarsus başta olmak üzere bazı bölgelerde su baskınları nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, yaklaşık 15-20 bin dekar alanın hasar aldığı tahmin ediliyor. Çiftçiler, kayıplarını ve borçlarını karşılamakta zorlanıyor, su baskınlarının çekilmesi birkaç ay sürecek ve bu alanlarda yeni ekim yapılamayacak. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, devletten hızlı hasar tespiti ve çiftçilerin mağduriyetinin telafisini istedi.

Öte yandan, Mersin'in diğer bölgelerinde yağışlar toprağın suya doymasına ve yeraltı kaynaklarının güçlenmesine yol açtı, bu da 2026 sezonunda su sıkıntısı yaşanmayacağı umudunu verdi. Limon bahçeleri gibi sürekli ürün veren alanlar olumsuz etkilenmedi, ancak küçük arazilerde ve dere kenarlarındaki otomasyon sistemlerinde kısmi zararlar görüldü. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdürrahim Batur, yağışların sebze fiyatlarını iki katına çıkardığını, ancak hava şartlarının düzelmesiyle dengelenmeye başladığını belirtti. Ayrıca, İran-İsrail gerilimi ve Hürmüz Boğazı risklerinin akaryakıt maliyetlerini artırarak ithal ürünlerde fiyatları yükselttiğini, bu durumun tüketiciye yansıdığını ifade etti. Esnaf olarak piyasa istikrarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Mersin, Tarım, Son Dakika

