Mersin'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Doğancılar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Selahattin Şahin'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.
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