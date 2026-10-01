Mersin\'de Yeni Parti binasına ve Çağın Medya\'ya silahlı saldırıların görüntüleri çıktı

Mersin'de Yeni Parti binasına ve Çağın Medya'ya silahlı saldırıların görüntüleri çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı medya kuruluşuna yapılan silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler, soruşturma dosyasına giren kayıtlar arasında yer alıyor.
SALDIRILAR KAMERADA
Mersin'de soruşturma dosyasına giren Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşuna yapılan silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?