31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.07 itibarıyla Mersin'de sandıkların yüzde 26.03'ü açıldı.
Açılan sandıklara göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP yüzde 61.79, MHP yüzde 33.15, İYİ Parti yüzde 3.99, YRP yüzde 1.04, oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Yerel Seçimlerde İlk Sonuçlar Açıklandı - Son Dakika
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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