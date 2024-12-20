Mersin'de Yerli Malı Haftası Özel Bireylerle Kutlandı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Tarsus ve Mersin Mola Evi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nden yararlanan özel bireylerin katılımıyla 'Yerli Malı Haftası' kutlandı. Öğretmenlerinin rehberliğinde yerli malı ürünlerle hazırladıkları yiyecekleri paylaşarak birlikte keyifli anlar yaşayan özel bireyler, türküler eşliğinde halaylar çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'Yerli Malı Haftası' anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. Etkinlikte, Tarsus ve Mersin Mola Evi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nden yararlanan özel bireyler bir araya geldi.

Öğretmenlerinin rehberliğinde yerli malı ürünlerle imece usulü hazırladıkları yiyecekleri paylaşarak birlikte keyifli anlar yaşayan özel bireyler, türküler eşliğinde halay çekti. Kutlama, hem özel bireylerin el becerilerini sergilemesine hem de sosyalleşmelerine olanak sağladı.

"Hem eğlendiler, hem de akran grupları olarak birbirleriyle kaynaşmış oldular"

Mola Evi'nde görev yapan Özel Eğitim Uzmanı Evrim Söbe, bu tür etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyalleştiğini belirterek, "Özel çocuklarımızla, Yerli Malı Haftası'na özel etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızla birlikte hepimizin hazırladığı güzel tatlılar, börekler, yemekler, meyveler vardı. Müzik eşliğinde çocuklarımız hem yemeklerini yediler, hem eğlendiler, hem de akran grupları olarak birbirleriyle kaynaşmış oldular" dedi.

"Yemek yedik, halay çektik, çok eğlenceliydi"

Özel bireylerden İlayda Kaplan ise etkinlikte çok eğlendiğini dile getirerek, "Yerli Malı Haftası için arkadaşlarımla bir araya geldik. Yemek yedik, halay çektik, çok eğlenceliydi. Güzel bir gündü. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" diye konuştu.