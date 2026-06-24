Mersin\'de Zirai Yangın Söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Aşağıköselerli Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve 3 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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