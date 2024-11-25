MAĞARADAKİ ÇOBANLAR KURTARILDI
Mersin'in Mut ilçesinde tipiye yakalanıp mağaraya sığınan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan'ın kurtarılması için karla kaplı yollar iş makinesiyle temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kurtarılan çobanlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Durumlarının iyi olduğu belirtilen çobanlar evlerine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'deki Mağaradan Kurtarılan Çobanlar Sağ Salim Evlerine Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?