Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Parkı'na Çocuklardan Yoğun İlgi

25.01.2026 10:56  Güncelleme: 12:47
(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park, yarıyıl tatilinde çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 5–12 yaş arası çocuklara akülü araçlarla ücretsiz sürüş imkanı sunulan parkta, çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Park, yarıyıl tatilinde çocukların akınına uğradı. Trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimleyen minikler, aynı zamanda eğlencenin de tadını çıkardı. Aileler ise ücretsiz sunulan Trafik Park eğitimden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Trafik Park'ta minikler keyifli zaman geçirirken, günlük yaşamda kullanabilecekleri trafik bilincini de kazanıyor. 450 metrekarelik alanda çim tepeleri ile zenginleştirilen park; trafik sürüş parkurunun yanı sıra çeşitli etkinliklerle de miniklerin ilgisini çekiyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan Burcu Sert, "Trafik Park'ın içerisinde, üretici kadınların stantları da yer alıyor. Ara tatilde olduğumuz için kadınlar organik oyuncaklar satıyor. Aynı zamanda yeme-içme stantlarımız da bulunuyor. Tüm Mersinlileri aileleriyle birlikte buraya davet ediyoruz. Tüm Mersin halkını, çocukları ile birlikte misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Trafik Parkı'na gelen çocuklardan bazıları da şunları söyledi:

-Emirhan Karaoğlu: "İlk defa geldiğim Trafik Park'ı çok sevdim. Trafik lambalarını öğrendim. Kırmızıda duracağız, sarıda hazırlanacağız, yeşilde geçeceğiz."

-Viyan Demirtaş: "Trafik Park'ta vakit geçirmekten mutlu oldum ve çok eğlendim."

-Tuğsem Tetik: "Stantlarda bez bebekler var. Macun aldım, inanılmaz mutluyum. Ödevleri evde bıraktım ve buraya koştum."

-Nursima Kılıç: "Trafik Park'ta zaman çok güzel geçiyor. Böyle bir şey yapmaları çok iyi oldu. Burada kendimi gerçek trafikteymiş gibi hissettim. Kırmızı ışıkta durmayı, öndeki araca yol vermeyi öğrendim."

-Aliyaz Yüksel: "Trafik Park'ı sosyal medyada anneannem gösterdi ve hemen gelmek istedim. Arabaları sürmek için çok heyecanlıyım. Burada olmak beni çok mutlu ediyor."

-Sümeyye Ak: "Boyama yaptık, şarkı söyleyip danslar ettik; çok mutluyuz bugün. Araba sürdük. Kırmızı ışıkta durmayı, yeşil ışıkta geçmeyi öğrendik."

-Öykü Köse: "Bugün trafik ışıklarını öğrendim ve çok güzeldi. Bayılıyorum bu tür şeylere. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

