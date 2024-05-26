Mersin\'deki Zincirleme Trafik Kazasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
"Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
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