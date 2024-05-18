Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı

Mersin'den 39 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları ve yakınları, Hazreti Ebubekir Camii önünde toplanarak vedalaştı. Otobüse binen hacı adayları, yakınlarının gözyaşları arasında kutsal topraklara hareket etti. Mersin'den toplamda 863 hacı adayının kutsal topraklara gideceği belirtildi.

18.05.2024 21:36
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Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı

MERSİN - Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adayları ve yakınları, Akdeniz ilçesindeki Hazreti Ebubekir Camii önünde toplandı. İl Müftü Yardımcısı Mahsum Taşçı'nın ettiği duanın ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları otobüse bindi. Yakınlarını uğurlayan bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Kutsal topraklara giden hacı adaylarından Mustafa Ay, 15 yıl beklediğini belirterek, "Kısmet bugünmüş. Allah izin verirse gidip gelmek nasip eylesin" dedi. Necmettin Devrim de çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Rabbim bizi evine misafir olarak kabul etti, oraya gidiyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 8 yıl beklediğini ifade eden Devrim, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Hazırlıklarını tamamlayan 39 hacı adayı otobüse binerek kutsal topraklara gitmek üzere hareket etti. Kimi vatandaşlar da otobüsün arkasında su döktü.

Mersin'den 863 hacı adayı kutsal topraklara gidecek

İl Müftü Yardımcısı Mahsum Taşçı, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı Hac organizasyonu ile hacı adaylarını Mersin'den göndermeye başladıklarını söyledi. Dün akşam bir grubu gönderdiklerini belirten Taşçı, "Bugün de Adana 5. kafileden 39 hacımızı Hazreti Ebubekir Camii önünden inşallah uğurlayacağız. Yarın akşam da Muğdat Camii avlusundan Adana 7. kafile olarak 180'in üzerinde hacımızı göndereceğiz. Bu vesileyle giden hacılarımıza selametle Mekke'ye Medine'ye varmalarını, menasiklerini ifa etmelerini diliyoruz, salimen ailelerine dönmelerini niyaz ediyoruz" dedi.

Mersin'den 423'ü Diyanet İşleri Başkanlığı, 440'ı özel şirket olmak üzere 863 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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