Mersin Erdemli'de kayıp 76 yaşındaki kadın, 7 günlük aramanın ardından sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 76 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki dere çevresinde sağ olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan Mümine Kılıç (76), evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta ağaçlık alanda sağ bulundu.
İlçenin Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda yaşayan Mümine Kılıç'tan haber alamayan yakınları, 18 Kasım akşamı yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Erdemli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler, mahalleli ve Kılıç'ın yakınları da katıldı.
Mümine Kılıç, yapılan geniş çaplı çalışmaların ardından evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta dere çevresinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kılıç, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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