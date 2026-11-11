Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı

Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı başarıyla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Gülnar ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı yapıldı. Personel, tatbikatta yangın anında yapılması gerekenler ve tahliye yöntemleri konusunda bilgilendirildi; söndürme tüpü kullanımı ve ilk müdahale pratiği yaptı.
Mersin'in Gülnar ilçesindeki hastanede yangın tatbikatı yapıldı.
İtfaiye ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, hastane personeline olası bir yangın esnasında yapılması gerekenler ve tahliye yöntemleri anlatıldı.
Tatbikata katılanlar yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve yangına ilk müdahale konularında pratik yaptı.
Gülnar İtfaiyesi Amir Vekili Mehmet Ali Tuna, yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydetti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?