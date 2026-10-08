Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş şehit ailesini ziyaret etti

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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memuru Veysi Kakı'nın ailesini ziyaret etti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memuru Veysi Kakı'nın ailesini ziyaret etti.

Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016'da terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Kakı'nın ailesiyle bir araya geldi.

Şehidin annesi Yıldız ve babası Yılmaz Kakı ile sohbet eden İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Ziyarette şehitler için dua okundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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