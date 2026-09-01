Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil oto galeriye girdi: 1 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sürücüsünün hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, bir oto galerinin camına çarparak iş yerinin içine girdi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Ali Akkaya, devam eden çevre yolu çalışmasında yapılan kavşağın kazalara neden olduğunu belirterek, 'İnşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz' dedi.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobilin iş yerine girdiği kazada, 1 kişi yaraladı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Alata Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Karayolları ekiplerinin uzun süredir devam eden çalışmaları nedeniyle tek şeridin kullanıldığı bulvarda, M.S. yönetimindeki 34 EJ 0251 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, karşı tarafta bulunan bir oto galerinin camına çarparak, iş yerinin içine girdi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı duyarak gelen iş yeri sahibi Ali Akkaya, "İş yerimizin önünde yapımı devam eden çevre yolu çalışmasında kavşak yaptılar ve bu kavşak kazaya neden oluyor. Şimdi bu kavşağı kaldırıyorlar ama inşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi.
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