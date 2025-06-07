Mersin Körfezi’nde Müsilaj Araştırması - Son Dakika
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Mersin Körfezi’nde Müsilaj Araştırması

Mersin Körfezi’nde Müsilaj Araştırması
07.06.2025 11:12
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Akademisyenler, Mersin Körfezi'nde dip müsilajını su altı kameralarıyla inceledi.

Mersin Körfezi'ndeki ekosistemi incelemek için dalış yapan akademisyenler ve çevre gönüllüleri, deniz dibinde oluşan müsilajı su altı kameralarıyla kaydetti.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, kıyılarda görülen alg patlamalarının (sucul ortamlarda alglerin veya siyanobakterilerin hızla ve aşırı çoğalması) ekosisteme etkisini incelemek için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında aralarında Ayas'ın da olduğu akademisyenler, çevre gönüllüleri ve özel dalış okulunun dalgıçlarından 10 kişilik ekip, Silifke ilçesindeki Boğsak Koyu ile Dana Adası çevresinde suya girdi.

Ekip, denizin dibinde müsilajın görüldüğü yerlerden su altı kameralarıyla kayıt aldı.

"Dip müsilajının parçalanmasıyla sudaki bulanıklık artabilir"

Prof. Dr. Ayas, AA muhabirine, kıyılarındaki alg patlamalarının ekosisteme etkisini incelemek için yaptıkları dalışta yoğun dip müsilajı tespit ettiklerini söyledi.

Müsilajın nedenlerine ilişkin değerlendirme yapan Ayas, şunları kaydetti:

"Körfezin kirletici yükü fazla olduğu için müsilaj ve alg patlamalarını görüyoruz. Özellikle karasal girdilerin çok fazla rolü var. Kentsel arıtma sisteminin yetersizliği ile evsel ve sanayi atıkları, azot ve fosfor yükünü artırıyor. Onun dışında tarımsal ve turizme bağlı aktiviteler dolayısıyla denize kirlilik ulaşıyor. Bu da dönemsel olarak dip müsilajının oluşmasına neden oluyor. Dip müsilajının parçalanmasıyla sudaki bulanıklık artabilir. Bu durumun turizme direkt etkisinin olacağını düşünmüyoruz ama kısmi ve dolaylı etki olabilir."

Ayas, dip müsilajının deniz canlılarına zarar verdiğini ifade ederek, "Müsilaj dibi komple kapladığı için sünger, mercan, deniz yıldızı gibi canlıları kaplıyor ve oksijeni az bir ortam oluşturuyor. Müsilajın parçalanmasıyla oksijensiz ortamda canlılar olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

"Müsilaj, Mersin Körfezi için artık bilimsel olarak belgelenmiş durumda"

Dip müsilajının etkisinin ortadan kaldırılması için arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayas, şunları anlattı:

"Mersin Körfezi'nde müsilajın daha da kalıcı hale gelmesiyle karşılaşabiliriz çünkü körfezin kirlilik yükü çok fazla. Durum çok iyi değil. Buna bağlı olarak yıllardır sıklığı ve boyutu artan şekilde yüzey ve dip müsilajını görmeye devam ediyoruz. Dip müsilajı, Mersin Körfezi için artık bilimsel olarak belgelenmiş durumda bu da körfezin deniz kirliliği konusunda iyi olmadığının somut göstergesi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Körfezi’nde Müsilaj Araştırması - Son Dakika

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