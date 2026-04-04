Mersin Limanı'nda 19 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Mersin Limanı'nda 19 Kilo Kokain Ele Geçirildi

04.04.2026 20:49
Mersin Limanı'na gelen gemideki konteynerde 19 kilo 264 gram kokain bulundu. Vali tebrik etti.

MERSİN Limanı'na gelen bir gemideki konteynerin soğutucu motor kısmında 19 kilo 264 gram kokain ele geçirildi. Vali Atilla Toros, ekibi tebrik etti.

31 Mart'ta Mersin Limanı'na gelen bir gemideki konteynerin X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında 19 kilo 264 gram kokain ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, uyuşturucuya geçit vermeyen personeli tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    PKK'ya büyük darbe olmuş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
