Mersin Mezitli Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Mersin Mezitli Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Başvuruları Başladı

Mersin Mezitli Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlamak için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvurular 15 Eylül'e kadar sürecek.

10.09.2024 16:55  Güncelleme: 19:13
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(MERSİN) - Mersin'de Mezitli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilere yapacağı kırtasiye desteği için başvurular 15 Eylül'e kadar sürecek. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitli Belediyesi olarak her zaman eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi, "Haydi Mezitli Kırtasiye Yardımı ile Eğitime Güç Ver" sloganıyla 6 Eylül'de kırtasiye yardım başvurularını kabul etmeye başladı. Başvurular, 15 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek.

Tuncer, yaz tatili boyunca pek çok okulun bakım ve onarımını, boya badana işlerini ve bahçe düzenlemesini tamamladıklarını belirterek, "Okullarımızın taleplerine yanıt veriyor, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca, ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Mezitli Belediyesi olarak her zaman eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler

Kırtasiye desteği başvuruları Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen ailelerin öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenci belgesini ve Nüfus Müdürlüğü'nden ya da e-Devlet üzerinden alınmış ikamet adresi ve aile nüfus kayıt örneğini sunmaları gerekiyor. Başvuruların kabul edilebilmesi için ise ilçede ikamet etme şartı aranıyor. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle kırtasiye desteğinden yararlanacak ailelere kırtasiye setleri teslim edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Mezitli Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mezitli Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika
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