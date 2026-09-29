Mersin Mezitli\'de mobilya mağazasında çıkan yangın 3 katlı binayı sardı

MERSİN'de mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. Mağazanın çatı katında başlayan yangın, hızla tüm binayı sardı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzere adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışması devam ediyor.