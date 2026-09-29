Mersin Mezitli\'de mobilya mağazasında çıkan yangın 3 katlı binayı sardı

Mersin Mezitli'de mobilya mağazasında çıkan yangın 3 katlı binayı sardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mezitli ilçesindeki 3 katlı mobilya mağazasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çatı katından tüm binaya yayılan alevlere itfaiye müdahale ederken yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
MERSİN'de mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Akşam saatlerinde Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. Mağazanın çatı katında başlayan yangın, hızla tüm binayı sardı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzere adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: DHA
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