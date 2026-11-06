Mersin Mut'ta iki otomobil çarpıştı, ağır yaralı Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Karaman kara yolunda iki otomobil çarpıştı; kazada ağır yaralanan kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 42 EB 444 plakalı otomobil ile R.Ç'nin kullandığı 70 ABB 560 plakalı otomobil Mut- Karaman kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ö.B.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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