Mersin Refakatçi Evi: Hasta ve Ailelerine Ücretsiz İhtiyaç Desteği

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Refakatçi Evi, 2021 yılı Ocak ayından bu yana kent merkezine uzak ilçelerden tedavi için gelen 4 bin 200 hasta ve yakınını ağırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Dosthane" sloganıyla hizmet veren Refakatçi Evi, kent merkezine uzak ilçelerden tedavi için gelen hasta ve yakınlarının kentteki yuvası oluyor. 2021 yılı Ocak ayında açılan ve şimdiye kadar 4 bin 200 hasta ve yakınını ağırlayan Refakatçi Evi, kalacak yeri olmayanlara kucak açarak ev konforunda hizmet veriyor.

Refakatçi Evi; konaklama, kahvaltı, yemek, banyo, mutfak, ulaşım gibi temel ihtiyaçları ücretsiz karşılayarak, vatandaşları maddi anlamda sıkıntıdan kurtarırken, verdiği psikolojik danışmanlık desteğiyle de zorlu tedavi sürecinde manevi anlamda vatandaşların onların yanında oluyor.

Onkoloji hastalarına ek süre tanınıyor

Kamu ve üniversite hastanelerinde onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, ayakta ve yatarak tedavi gören hasta ve yakınlarının 30 gün süreyle ücretsiz bir şekilde konaklamasına olanak sağlayan Refakatçi Evi'nde, onkoloji hastalarının değişen tedavi süresi nedeniyle konaklama için ek süre tanınıyor. Eğer misafir 18 yaşın üzerinde ise bir refakatçi, 18 yaşın altındaysa iki refakatçi eşlik edebiliyor. Konaklayacak misafirlerin Türk vatandaşı olması şartı aranıyor.

Refakatçi Evi birim sorumlusu Dila Yumuşak, hizmete ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk yıl 500 misafirimizi ağırlamıştık. Bu sayı her yıl arttı. 2024 yılında bin 500'den fazla misafirimize, toplamda da 4 bin 200'den fazla misafirimize hizmet verdik. Burada sabah kahvaltısı, akşam yemeği, psikolojik sosyal destek hizmeti ve otelle hastane arasında servis hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda mutfağımız var, misafirlerimiz istedikleri zaman yemek yapabiliyorlar. Zaten normal bir otel odası standardında; içerisinde buzdolabı, kliması, ısıtması mevcut olan her misafirimize kendine ait bir oda sunuyoruz."

"Misafirlerimiz çok memnun ayrılıyorlar"

Misafir ettikleri vatandaşların son derece memnun olduğunu sözlerine ekleyen Yumuşak, "Burada sıcak ve rahat bir aile ortamı sunuyoruz. Daha önceleri misafirlerimiz banklarda ya da arabalarda yatıyorlardı. ya da gidiş geliş yapmaya çalışıyorlardı. Bunlar artık son buldu. Refakatçi Evi'nde tüm misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Misafirlerimiz çok memnun ayrılıyorlar. Biz de zaten onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yumuşak, ihtiyaç duyan misafirlere psikolojik destek de sunduklarını belirterek, hastaların zorlu tedavi sürecinde de yanlarında olduklarını sözlerine ekledi. Refakatçi Evi'nin aynı zamanda vatandaşların sosyalleştiği bir ortam olduğunu da kaydeden Yumuşak, "Misafirlerimiz burada arkadaş oluyorlar. Çünkü aynı ilçelerden geliyor. Çoğu misafirimiz hemşehri oluyorlar, tanıdık çıkıyorlar ve buradan ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Bozyazı'da yaşayan Fazlı Özaydın, kanser hastası eşi Emine Özaydın ile Refakatçi Evi'nde kalıyor. Refakatçi Evi'nin kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu kaydeden Fazlı Özaydın, şöyle konuştu:

"2.5 yıldır tedavi için sürekli gidip geliyoruz. Geldiğimizde Refakatçi Evi'nde kalıyoruz. Çok memnunuz. Burayı bilmiyorduk. Üniversitenin orada bir odada kalıyorduk. Sonra burayı öğrendik. Buraya geçtik, rahat ettik. Sabah kahvaltımızı, akşam yemeğimizi veriyor. Servis götürüp getiriyor. Biz geçen sene burada 45 gün kaldık. Bir otel veya ev tutsak bize pahalıya patlardı. Burada hiçbir şey vermeden evimiz gibi rahat kaldık."

Kanser tedavisi gören Emine Özaydın da tedavi süresi boyunca Refakatçi Evi'nin kendileri her türlü imkanı sunduğunu belirterek, "Çok memnunuz. Her şeyden memnunuz. Kendimizi burada çok rahat hissediyoruz. Maddi açıdan bize buranın faydaları çok oldu. Maddi durumumuz yok. Başka bir yerde para verip kalsak belki gelecektik, belki gelemeyecektik. Burası ücretsiz olduğu için tedavime aksatmadan geliyorum. Hiçbir tedirginliğimiz yok. Burada kendi evimize gelmiş gibi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

5 yaşındaki kanser hastası annesi Ayşe Kurt'la birlikte Refakatçi Evi'nde kalan Ali Kurt ve Silifke'nin Sömek Mahallesi'nde yaşayan Kurt ailesi de tedavi süreleri boyunca Refakatçi Evi'nden faydalanıyor. Refakatçi Evi'ni hastanede duyduklarını söyleyen Ali Kurt, "Refakatçi Evi olmasaydı evimize gitmek zorundaydık. Zor olurdu ama yapacak başka bir şeyimiz olmazdı. Evimize gidip gelmek bizi yorardı ve hastamızın durumu kötüleşirdi. Buranın bize her konuda desteği var. Servisimiz, yemeğimiz, çayımız var, temizlikle ilgileniyor. Her konuda anlayışlılar. Başkanımız Vahap Seçer bize böyle bir konaklama yeri açtığı için halkımıza böyle bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.