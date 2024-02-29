Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde vatandaşlar fidan dikti

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde (YAŞAM) hizmet alan vatandaşlar hastane bahçesine turunç ve harnup fidanı dikti.
"Çınarlarımızdan Geleceğe Bir Fidan Projesi" kapsamında merkezde hizmet alan vatandaşlarla hastane bahçesinde etkinlik yapıldı.
Etkinlikte vatandaşlar, hastane bahçesinde belirlenen alana turunç ve harnup fidanı dikti.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Yimsek, gazetecilere, hastanede tedavi olan vatandaşlar için sosyal programlar yaptıklarını söyledi.
Yaptıkları programlarla hastalara katkı sunduklarını dile getiren Yimsek, "Bugün düzenlediğimiz etkinlikte hastaların yaşama sarılmasını görmek bizi mutlu etti. İnsana dokunmak esas olmalı. Burada insana dokunduğumuzu düşünüyoruz." dedi.
YAŞAM Sorumlusu İç Hastalıkları ve Yaşlılık Hastalıkları (Geriatri) Uzmanı Dr. Ercüment Öztürk de hastaların bu merkezi ile olan bağlarını güçlendirmek için etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
Gerontolog Meltem Sungur da etkinlikle hem doğaya hem de gelecek nesillere fayda sağlamak istediklerini kaydetti.
Gerontolog Ali Tanık da merkeze gelenlerle aile olmayı başardıklarını dile getirdi.
Merkezde tedavi olan Elif Bozkurt, fidan diktikleri için mutlu olduklarını belirterek, kendilerine sağlık hizmeti sunanlara teşekkür etti.
Etkinliğe katılan hastalardan 81 yaşındaki Ayben Özek de hastanede tedavi aldıktan sonra fidan diktiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.
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