Mersin'in Silifke ilçesinde etkisini gösteren sağanağın ardından Taşucu Mahallesi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Hortum, Taşucu Mahallesi açıklarında bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
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3.10.2026 13:59:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin Silifke'de sağanağın ardından Taşucu açıklarında hortum oluştu - Son Dakika
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