Mersin Tarsus\'ta 6 araç çarpıştı, aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı

Mersin Tarsus'ta 6 araç çarpıştı, aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobil ve 4 tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar hastanelere kaldırıldı, otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı.
Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobil ve 4 tır çarpıştı.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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