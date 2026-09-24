Mersin Tarsus'ta araç yüklü tır alev aldı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Mersin Tarsus'ta araç yüklü tır alev aldı, yangın itfaiye tarafından söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta oto taşıyıcı tırın bariyere çarpmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolun Adana istikameti trafiğe kapatılırken, soğutma çalışmaları nedeniyle sürücüler Akçatekir Gişeleri'nden D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda araç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen oto taşıyıcı tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Sarışıh mevkisinde bariyere çarptı.
Alev alan tırın sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yolun Adana istikametini trafiğe kapatan ekipler, yangını söndürdü.
Tır ve arkasındaki araçlarda soğutma çalışmasının sürmesi nedeniyle sürücüler, Akçatekir Gişeleri'nden D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: AA
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