Mersin Tarsus'ta eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Mersin'in Tarsus ilçesindeki iş yerinde eşi Narin S. ile tartışan İsmail S, 46 yaşındaki eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendini öldürdü. Çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, olayı duyan Narin S'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'ndaki iş yerinde çalışan Narin S. (46) ile yanına gelen eşi İsmail S. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında eşine tabancayla ateş eden İsmail S, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftin cenazeleri, hastane morguna konuldu.
Olayı duyup iş yerine giden Narin S'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA
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