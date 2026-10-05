Mersin Tarsus'ta iskelenin halatı kopunca 2 işçi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Mersin Tarsus'ta iskelenin halatı kopunca 2 işçi yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta inşaat halindeki 6 katlı binanın iskelesinde halat kopunca 2 işçi zemine düşerek yaralandı. Sağlık durumları ağır olan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, polis olayı inceliyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaattaki iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binada çalışan Suriye uyruklu S.H. (38) ve D.H. (40), bulundukları iskelenin halatının kopması sonucu zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?