Mersin Toroslar'da jandarma operasyonunda 2 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 2 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mersin'de 2 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Toroslar ilçesinde operasyon düzenlendi.
Şüpheliler Enes K. (26) ve Doğan Ş'nin (34) araçları ile ikametlerinde arama yapan ekipler, 2 kilogram esrar buldu.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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