Mersin Toroslar'da jandarma operasyonunda 2 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Mersin Toroslar'da jandarma operasyonunda 2 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 2 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mersin'de 2 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Toroslar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Şüpheliler Enes K. (26) ve Doğan Ş'nin (34) araçları ile ikametlerinde arama yapan ekipler, 2 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Toroslar'da jandarma operasyonunda 2 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Toroslar'da jandarma operasyonunda 2 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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