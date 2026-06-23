Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü'ne atanan Mert Ödeş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Bayburt Gazeteciler Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş ve Başkan Yardımcısı Burhanettin Okumuş tarafından karşılanan Ödeş, kentteki medya kuruluşları hakkında bilgi aldı.
Yerel basının karşılaştığı sorunların görüşüldüğü ziyarette Ödeş, bölgedeki medya kuruluşlarıyla yakın iletişim içerisinde çalışacaklarını ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye önem vereceklerini kaydetti.
Okutmuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ödeş'e yeni görevinde başarılar diledi.
Son Dakika › Güncel › Mert Ödeş'ten Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret - Son Dakika
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