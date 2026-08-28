Merter Esnafı Çetelerin Saldırısında

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Merter'de tekstil esnafını ziyaret etti. Tekstil esnafı, işlerinin iyi olmadığını, işyerlerinin çeteler tarafından tehdit edildiğini ve işyerlerinin kurşunladığını ifade etti. Bir esnaf. "Burası Teksas gibi oldu başkanım. Yani her yerde polis bekliyor. Çeteler basıyor haraç istiyorlar. Vitrine ateş ediyorlar, sonra mesaj atıyorlar" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Merter'de tekstil esnafı ile bir araya geldi. Tekin esnafın dertlerini dinledi.

Bir esnaf, bulundukları sokakta bir haftadır ekip otosu beklediğini, ekip otolarının nöbet tuttuğunu ifade ederek, "İş yerlerimize çökmesinler, işte tehditler olmasın... O tarz sıkıntılar var yani. 3-4 firmaya ateş ettiler. Biz burada ticaret mi yapacağız, güvenliğimizi mi sağlayacağız, ekmeğimizle mi uğraşacağız, bunlarla mı uğraşacağız" diye konuştu. Bir başka esnaf, "Zaten burası Teksas gibi oldu başkanım. Yani her yerde polis bekliyor" dedi. Tekin'in neden polis beklediğini sorması üzerine esnaf, "Çeteler basıyor, haraç istiyor. Polisler de bekliyor" dedi.

2018 YILINDA KANUN TEKLİFİ VERDİM

Tekin, "2018 yılında kanun teklifi verdim. İl il suça bulaşmış çocukları 2018 yılında açıkladım. Yetmedi, soru önergesi, kanun teklifi verdim. Herkes üstüne yattı, şimdi nasıl mücadele edeceğiz? Geçen gün İçişleri Bakanı diyor ki; 196 bin suça bulaşmış çocuğumuz var. Yani çocuk 13 ile 16 yaş arası" dedi.

Bir başka esnaf, "Her sabah bir yeri tarıyorlar ya her sabah. Buralarda. 'Bugün vitrine, yarın canlıya' diyorlarmış, mesaj atmışlar. Vitrine ateş ediyorlar, sonra mesaj atıyorlar, diyorlarmış ki 'Yarından sonra canlıya hedef alırız'. Böyle bir tehdit... Böyle bir karışıklık var tekstilde" dedi.

Tekin, "Tefecilerin başka bir sektörü de oldu şimdi. Geçmiş dönemde çek-senet mafyası vardı, şimdi tefecilerin mafyası var. Adlarını da değiştirmişler Şimdi 'varlık fonu' diye avukat çeteleri oluşmuş. Gidiyorlar, alıyorlar, konuyorlar milletin malının mülkünün üstüne. Memleket sahipsiz kalmış" ifadesini kullandı.

"HERKES CAMBAZ GİBİ ŞUAN İPTE OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"

Tekin, yıllarca Merter'e geldiğini, burayı ilk kez bu kadar durgun gördüğünü belirtirken, kiraların durumunu sordu. Esnaf, Tekin'e kiraların yüksek olduğunu söyledi. Tekin, kiraların dolar bazında ödendiğini öğrenince tepki gösterdi. Bir esnaf, "Bugün ürünü dolarla alıp TL ile satıp, bunu tekrar dolarla geri ödemesi düşünün yani ne kadar zor. Herkes cambaz gibi şu anda ipte oynamaya çalışıyor" dedi.

Tekin, "Bakın defalarca önerilerimiz oldu. Tekstilcilerin yüzde 70'i Mısır'a ve Afrika ülkelerine gitti. Oradaki maliyet 150 dolar, burada maliyet bin 400 dolar. ya bunun altından kalkmak mümkün değil. Halbuki çok basit. Anadolu'nun dört bir yanında baca tütmüyor. Yapılması gereken; vergiden muaf tutacaksın, enerjiden muaf tutacaksın. Gidecek Ağrı'da, Van'da, Çorum'da, oradan buradan üretimi yapacak. Niye gitsin Mısır'a" ifadesini kullandı.

20-30 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen bir esnaf, "Ama bizi en çok etkileyen, bir Müslüman ülke olarak bu faizin yüksek olması. İhracatımız çok düştü. Bunun en büyük nedeni de benim gördüğüm faizin yüksek olması" dedi.

"ÇAY OCAĞIYLA KONUŞUN; ÇAY OCAĞIYLA SİMİTÇİ SİZE PİYASANIN NE DURUMDA OLDUĞUNU ANLATIR"

Tekin, "Eskiden siyaset daha çok sahada, sokakta her şeye hakimdi. Yani görüyordu. Şimdi bunlar kalktı. Basınımız yok. Herkes plazalarda yazıyor. Akşamları televizyona çıkıyorlar İsviçre televizyonları gibi atıp tutup gidiyorlar. Halbuki aşağıya indiklerinde, aşağıda neyin ne olduğunu görebilirler. Mesela gelirsiniz Merter'e, sadece simitçiyle konuşun, bir de çay ocakları var. Çay ocağıyla konuşun; çay ocağıyla simitçi size piyasanın ne durumda olduğunu anlatır" diye konuştu. Tekin, "Şu dükkan sabahleyin açıldığı zaman sabah hiçbir şey olmasa en kötü koşullarla 20 bin TL gideri var. Elektriğidir, suyudur, oyudur, vergisidir..." dedi.

Tekin, asgari ücretin yetmediğini belirtirken, bir esnaf, eskisi gibi iş çıkmadığını eve boş döndüklerini ifade etti.

"TEFECİYE BULAŞMAMIŞ KİMSE YOK BURADA"

Tekin, şunları kaydetti:

"Tefeciye bulaşmamış kimse yok burada. Merter 4, 5 yıl önce muhteşem yani inanılır gibi değil. İşte bir dükkan kiralayacaksanız el altından ancak mümkündü falan, öyle bir durumdaydı. Şimdi gerçekten içler acısı bir durumda. Kiralar, maliyetler yüksek ve esnaf dayanabilecek güçte değil. Çok da kapalı dükkan var. Bu böyle daha devam ederse büyük olasılıkla önümüzdeki dönemlerde çok dükkan kapanacak. Geçen gün bir veriye baktım; konkordato ilanları yüzde 110 artmış. Eğer bugün önlem alınmazsa önümüzdeki günlerde binlerce esnafımız kepenk kapatabilecek duruma gelir. Her tarafta bir polis otosu bekliyor. Vatandaş ne diyor esnaf? 'Bırakın sadece malı, can güvenliği de yok.'

Uyuşturucu meselesini bugün önleyemezsek, kendimize dert edinemezsek emin olun hiçbirimizin sahada, sokakta can güvenliği olmayacaktır. Rakamlar o kadar yükseldi ki, özellikle sentetik uyuşturucular çileden çıkarıyor. Bir evlat annesini öldürüyorsa, bir evlat kız kardeşini, kendi evladını öldürüyorsa herkese bu kötülüğü yapar. Şimdi böyle bir ortamda esnaflar direnmeye çalışıyor.

Tekstil sektörünün yüzde 70'i Mısır'a ve Afrika ülkelerine gitti. Yani Güneydoğu coğrafyamızda, Doğuda, Orta Anadolu'da baca tütmüyor. Çeşitli vergilerden muaf tutarak eğer tekstil sektörünü oralara çekebilseydik en azından insanlar işsiz kalmamış olurdu. İstanbul'da şu anda okullar açılacak, binlerce tersine dönüş başvuruları var. Şimdi dertler çok. Dermanı yok mu? Elbette dermanı var. Dermanı inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacaktır."