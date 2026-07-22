Merve'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Merve'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti

22.07.2026 00:34
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Karapürçek'te temsili düğün töreni ile engelli Merve Çidal'ın gelinlik hayali gerçek oldu.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal için temsili düğün töreni düzenlendi.

Damatsız düğün öncesi Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu, Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Karapürçek Engelliler Derneği ve gönüllü sponsorların destekleriyle tüm hazırlıkları yapılan Çidal, Karapürçek ilçe merkezinden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün alanına gelin arabasıyla konvoy eşliğinde getirildi.

Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Çidal ve yakınları dans etti, halay çekip eğlendi.

Takı töreni düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikram edildi.

Merve Çidal, AA muhabirine, uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliğe kavuştuğunu belirterek, "Gelinlik giymek istiyordum hayalim gerçekleşti herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düğün oldu. Kalbimden bu kadarı da geçmiyordu, bu kadar güzel olacağı aklıma gelmezdi, çok mutlu oldum." dedi.

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi ise engelli bireyleri topluma kazandırmak için çalıştıklarını, Merve'nin de evlenme hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün töreni düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, Merve'nin ailesinin yanı sıra Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Toy, Karapürçek Engelliler Derneği Başkanı Aysel Keskin'in desteğiyle gerçekleştirildiğini belirten İşçi, kuaför ve makyaj sponsorluğunu da Hayriye Tatlısarı'nın yaparak herkesin Merve için seferber olduğunu anlattı.

Tüm ilçe halkının hayatına dokunmak için Merve'yi desteklediğini vurgulayan İşçi, "Düğüne çok ilgi oldu, 250-300 araçlık konvoy oldu. Merve kızımıza Karapürçek halkı tam destek verdi. Buradan duyarlılığından dolayı tüm ilçe halkına teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Merve'nin ağabeyi Murat Çidal da kız kardeşinin isteğini geri çevirmediklerini ve düğün yaptıklarını belirterek, "Tüm ilçe halkından, derneklerimizden ve gönüllülerimize teşekkür ederim. Hepsi yardımda bulundu biz de bu organizasyonu gerçekleştirdik, kardeşimizin muradını yerine getirdik." diye konuştu.

Merve'nin babası Zekeriya ve annesi Aynur Çidal, gelinlik hayali kuran Merve'yi mutlu etmek için uğraştıklarını ifade ederek, kızının ve kendilerinin bu mutlu gününe katılan herkese teşekkür ettiler.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Merve, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merve'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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