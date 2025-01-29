Meryem Hanne Erbil: Zorlukların Üstesinden Geliyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde sağ kolunu kaybeden 19 yaşındaki eskrim sporcusu Meryem Hanne Erbil, sol koluyla şampiyonluklar kazanmak için yarışmalara hazırlanıyor.

Erbil, 6 Şubat depremlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 6'ıncı katında ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Annesi, babası ve erkek kardeşini kaybeden Erbil, 3 gün sonra enkazdan kurtarıldı.

Sağ kolu ampute edilen Erbil, fiziksel ve psikolojik tedavi sürecinin ardından sporla yeniden hayata tutunmayı başardı.

Eskrime bu kez paralimpik sporcu olarak devam eden Erbil, sol koluyla şampiyon olabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Meryem Hanne Erbil, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı eskrimde sağ koluyla 2015 yılında Türkiye üçüncülüğü kazandığını, kolunu depremde kaybettiğini belirtti.

Erbil, 6 Şubat 2023'teki depremde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Depremde 7 katlı bir binanın 6'ıncı katında oturuyorduk. Enkaz altında annem, babam ve erkek kardeşimle aynı alandaydık, onları kaybettim. Ablam hayat üçgeni oluşturduğu için hayatta, çok şükür sağlıklı. Deprem sırasında benim sağ koluma kolon düştü ve sıkıştığı için 3 gün boyunca enkaz altında kaldım. Umudumu kaybetmiştim ve o sırada yanıma ilk gelenler Türk askeriydi, Mehmetçiğin sesini duydum ve umudumu geri kazandım. 3 günün sonunda enkazdan çıktım."

Tedavilerinin ardından yeniden spora yöneldiğini ifade eden Erbil, "Uzun süre tedavi oldum, bir savaşın içerisindeydim ve bu savaşı kazandım. Bu süreci atlattıktan sonra spora devam etmeye karar verdim. Şu an paralimpik eskrime başladım. Sağ kolumla kazandığım başarıları şimdi de sol kolumla kazanacağım ve şampiyonluklarımı vefat eden annem, babam ve kardeşime armağan edeceğim, bu benim için onurdur." diye konuştu.

"Asla kendilerini diğer insanlardan eksik görmesinler"

Ampute kişilerden karamsar olmamalarını isteyen Erbil, "Asla kendilerini diğer insanlardan eksik görmesinler. Yani tamam karşıdan fiziki bir eksiklik olabilir ama kendilerini asla kusurlu görmesinler. Hayatı sevsinler çünkü bir defa bu dünyaya geliyoruz. Her insanın başına gelebilir. Benim de başıma geldi, böyle bir duruma gireceğim aklıma gelen bir şey değildi. Kendimizi sevip barışık olalım." ifadelerini kullandı.

Eskrim antrenörü Veli Çakmak ise Meryem'in çok azimli ve başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Çakmak, "2015 yılında Süper Minikler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Depremde sağ kolunu kaybetti. Şimdi tekrardan aramıza döndü. Paralimpik olarak sol koluyla çalışıyor, onu yurt dışındaki müsabakalara hazırlıyoruz." dedi.