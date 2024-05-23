Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu 'RU' dizisi galası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu 'RU' dizisi galası yapıldı

Meryem Uzerli\'nin başrolünde olduğu \'RU\' dizisi galası yapıldı

Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu 'RU' dizisinin galası Feriye'de gerçekleşti. Uzerli ve diğer oyuncular, dizinin heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Dizi, yarından itibaren Gain'de izlenebilecek.

23.05.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEDYAPIM imzalı Gain'de izleyiciyle buluşacak Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı "RU" dizisinin galası Feriye'de gerçekleşti.

Dizinin başrol oyuncusu Uzerli, basına yaptığı açıklamada, ekipçe heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Çok özen verdik bu projeye. Taylan Yapıcı inanılmaz bir şekilde yazdı. Bahadır Karataş ve Burak Çaldır inanılmaz yönetti. İnanılmaz oyuncu kadrosuyla hep birlikte güzel bir iş çıkardık. Umarım hepiniz izler, beğenirsiniz." dedi.

Oyuncu Burak Berkay Akgül, dizinin kadrosuyla ve yönetmenlerle çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyerek,"Bizim için çok değerli, çok önemli işlerden. Hepimizin söylediği gibi, en baştan itibaren uzun zamandır beklediğimiz elimizde büyüyen bir bebek gibi adeta. O yüzden çok değerli. Böyle bir kadroyla yönetmenlerle çalıştığımız için çok mutluyum. Büyülü bir dünya. Bu dünyanın içine adım attığınız zaman siz de hem kaybolacak hem kendinizi bulacaksınız. Hem de bambaşka kapılar açılacak." dedi.

Oyuncu Şevval Sam dizideki karakterini izlediğinde kendisini tanıyamadığını belirterek, "Benim için enteresan bir deneysel çalışma oldu. İnşallah yaşlandığımda böyle olmam dedim az önce. Ben biraz şartları zorlamayı seviyorum. Benim için çok iyi bir fırsattı bu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Algöz ise dizinin adına dikkati çekerek, "Ru sos demek Fransızca. Usta aşçılardan öğrendiğim kadarıyla yemek dünyasında dört adet sos varmış. Bu dört sostan yola çıkarak başka soslar yapılıyormuş. İlk etapta bu dört Ru'yu çok iyi bilmemiz gerekir dediler. O yüzden bunları burada açıklamış olayım.

Çekimler muhteşem geçti. Urla'da henüz daha böyle bir aşırı bir kalabalık, yoğunluk yoktu. Ayrıca prodüksiyon şartlarımız mükemmeldi. O anlamda gerçekten teşekkür ediyorum. Sanki birlikte bir tatile çıkmışız, 'Hadi gelin şurada da bu işi yapalım.' demişiz gibi oldu. Hiçbir aksaklık, kaza bela olmadan zevkle ve birlikte gülerek, eğlenerek bu işi yaptık." diye konuştu.

Çekimleri Urla'da gerçekleştirilen ve 8 bölümden oluşan dizinin oyuncuları arasında Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel yer alıyor.

RU'nun yaratıcısı olan Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak'la birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini ise Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstlendi.

Dizi yarından itibaren Gain'de izlenebilecek.

Kaynak: AA

Meryem Uzerli, Gain, Dizi, Televizyon, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu 'RU' dizisi galası yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:09 Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı Meksika'da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu 'RU' dizisi galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement