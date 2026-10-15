Merz, AB'nin 2028-2034 bütçesinde İrlanda'nın önerisini hedefin uzağında buldu - Son Dakika
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Merz, AB'nin 2028-2034 bütçesinde İrlanda'nın önerisini hedefin uzağında buldu

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Almanya Başbakanı Merz, AB'nin 2028-2034 bütçesinde zorlu müzakereler yaşandığını, İrlanda'nın önerisini hedefin uzağında bulduğunu söyledi. Ortak bütçenin azaltılması gerektiğini ve hiçbir üye ülkenin katkı payını karşılayamayacağını belirterek yıl sonuna kadar sonuç istedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 dönemi bütçesi konusunda çok zorlu görüşmeler içinde olduklarını söyledi.

Merz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın hareket kabiliyetini koruması ve egemen olması için çaba gösterdiğini belirten Merz, "Şu an kritik gördüğüm için önceden şunu söylemek istiyorum. Biz AB'nin gelecekteki mali durumu hakkında çok zorlu müzakereler içindeyiz." dedi.

Merz, AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda'nın AB bütçesine ilişkin önerisinin ulaşmak istediği seviyenin çok uzağında olduğunu ifade ederek, ortak bütçenin Avrupa Komisyonunun önerilerine kıyasla önemli ölçüde azaltılması gerektiğini belirtti.

AB üyesi hiçbir ülkenin Birliğe bu kapsamdaki katkı payını karşılayacak durumda olmadığını vurgulayan Merz, mevcut önerinin halihazırda yürürlükte olan Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında finanse edilen tutarın yüzde 50'sinin üzerinde olduğuna işaret etti.

Merz, bütçe konusunda gelecek günlerde bir anlaşmaya varılmasını beklemediğine dikkati çekerek, AB içinde görüşlerin her ne kadar birbirinden oldukça uzak olsa da AB bütçesi konusunda yıl sonuna kadar bir sonuca varmayı arzuladığını kaydetti.

Avrupa'da bürokrasinin azaltılması ile AB'nin mali yapısının birbiriyle yakından ilişkili konular olduğunu vurgulayan Merz, "Avrupa'daki aşırı bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmayı başaramazsak para hakkında konuşmanın da pek bir anlamı olmaz." dedi.

Merz, ayrıca zirvede belirlemek istedikleri öncelikler üzerinde konuşmanın önemli olduğunu aktararak, bunların AB'nin rekabet kabiliyeti ve savunma konuları olduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Merz, Ukrayna'ya kalıcı yardımda bulunmak için bu ülkeye sağlanan fonların da artırılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Merz, Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü değil, aynı zamanda Rusya'nın her açıdan baskı altına aldığı Avrupa'nın siyasi düzenini de savunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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