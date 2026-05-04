Merz: ABD'den Tomahawk füze teslimatı olası değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz: ABD'den Tomahawk füze teslimatı olası değil

04.05.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada olası görünmediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada olası görünmediğini belirtti.

Alman kamu yayıncısı ARD'de yayımlanan "Caren Miosga" programında konuşan Merz, dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2024'te taahhüt edilen Tomahawk tipi orta menzilli füzelerin Almanya'ya konuşlandırılması planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merz, "Şu anda gördüğüm kadarıyla ABD açısından bunların teslim edilmesi ihtimali neredeyse yok. Bildiğim kadarıyla Amerikalıların kendilerinde bile yeterli miktarda yok." ifadelerini kullandı.

Konunun aylardır gündemde olduğunu ancak Washington'dan henüz net bir taahhüt alınamadığını belirten Merz, sürecin tamamen sona ermediğine dikkati çekti.

ABD'nin Almanya'dan 5 bin askerini çekme planına ilişkin değerlendirmede bulunan Merz, "Son günlerde duyduklarımız yeni değil. Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok." dedi.

Merz bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Biden'ın geçici olarak konuşlandırdığı bir birlik olduğunu ve çekilmesinin oldukça uzun bir süredir tartışıldığını kaydetti.

Nükleer caydırıcılık konusunda ise herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Merz, Almanya'da konuşlu ABD nükleer silahlarının bu çerçevede önemini koruduğunu bildirdi. Merz, "NATO'nun nükleer caydırıcılığına yönelik Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok." diye konuştu.

Merz ayrıca İran savaşı konusunda Trump ile görüş ayrılıkları bulunduğunu dile getirerek, "Bu savaşa farklı bakıyoruz. Ancak ortak hedefimiz İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye, İran'a yönelik ABD stratejisine yönelik eleştirisini yineledi ve İran'ın ABD'yi "aşağıladığı" yönündeki ifadesini savundu.

Trump'ın farklı bir görüşe sahip olduğunu kaydeden Merz, "Ancak bu, Amerikalıların NATO'daki en önemli ortaklarımız olduğuna dair inancımı değiştirmez." ifadesini kullandı.

Merz ayrıca Trump ile haziranda Fransa'daki G7 toplantısında ve temmuzda Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, iki yıl önceki NATO zirvesinde Almanya'ya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'ya kadar ulaşabilen konvansiyonel başlıklı orta menzilli silahların konuşlandırılacağı sözünü vermişti.

Menzili 2 bin 500 kilometreye kadar ulaşan Tomahawk seyir füzeleri, SM-6 sistemleri ve yeni hipersonik silahların bu yıl konuşlandırılması planlanıyordu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: ABD'den Tomahawk füze teslimatı olası değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schalke 04, Kenan Karaman’ın attığı golle Bundesliga’ya yükseldi Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi
İsrail’de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
Hürmüz krizi lüks otomobilleri vurdu: Motor yağı alarmı Hürmüz krizi lüks otomobilleri vurdu: Motor yağı alarmı
Kayseri’de husumet kavgası: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Kayseri’de husumet kavgası: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Hatay’da 72 gündür haber alınamayan gencin ailesi Bakan Çiftçi’ye seslendi Hatay’da 72 gündür haber alınamayan gencin ailesi Bakan Çiftçi'ye seslendi
73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

00:47
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
23:59
Trump’tan Hürmüz için “Özgürlük Projesi“
Trump'tan Hürmüz için "Özgürlük Projesi"
23:19
İstanbul’a gelmişlerdi Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
23:19
İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
21:41
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 01:09:01. #7.13#
SON DAKİKA: Merz: ABD'den Tomahawk füze teslimatı olası değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.