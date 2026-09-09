Merz, AfD'nin göçmenleri geri gönderme politikasını etnik temizliğe benzetti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) göçmenleri ülkeden geri gönderme söylemlerine sert şekilde karşı çıktı.

Başbakan Merz, Federal Meclisteki bütçe görüşmeleri çerçevesinde konuşma yaptı.

Almanya'da çalışan göçmen kökenlilerin AfD'nin "geri göç" söylemi nedeniyle ülkeyi yeniden terk etmek zorunda kalması durumunda yaşanacak sıkıntılara işaret eden Merz, bu tür söylemlere karşı çıktı.

Merz, "O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzurevi ve tek bir hastane bile çalışamaz, Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu, geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır." dedi.

Göçmen kökenli milyonlarca insanın zanaat sektöründe çalıştığını belirten Merz, bu sektördeki her 6 çalışandan 1'inin yabancı pasaporta sahip olduğuna dikkati çekti.

AfD'nin sığınma başvurusu reddedilen 1 milyondan fazla kişinin sınır dışı edilmesi talebine atıfta bulunan Merz, "Geri göç gerçeğe dönüşürse, bu zanaat, ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir." diye konuştu.

Merz, Almanya'da çalışan ve refah seviyesine katkıda bulunanlarla kalıcı ikamet izni olmayan ve ülkeyi terk etmek zorunda kalanları titizlikle birbirinden ayırdıklarını belirtti.

Merz'den "gaz arzı güvende" mesajı

Merz, federal hükümetin yürüttüğü stratejik çalışmalar sayesinde bu kış ülkede gaz arzı konusunda herhangi bir kesinti yaşanmayacağını ve tedarikin tamamen güvende olduğunu savundu.

Konuşmasında enerji konusuna da değinen Merz, doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının anlık ve yakından takip edildiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının kabine üyeleriyle tam bir koordinasyon içinde kış döneminde enerji güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları attığını belirten Merz, kamuoyunun bu konuda müsterih olması gerektiğinin altını çizdi.

Merz, muhalefetin "depoların boşaldığı" yönündeki spekülatif iddialarla piyasada panik havası oluşturduğunu savundu.

Bu tür açıklamaların gaz piyasalarında yapay bir fiyat artışını tetiklediğini kaydeden Merz, bu durumun hem kamu bütçelerine hem de doğrudan Alman tüketicilere ek mali yük getirdiği uyarısında bulundu.

PISA sonuçlarının hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Merz, "Özellikle eğitim politikasında bir kez daha gerçekten büyük bir çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz. Almanya'daki eyaletlere, Almanya'daki eğitim durumunu iyileştirmek için bir kez daha birlikte büyük bir çaba göstermeyi açıkça teklif etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AfD, sığınma başvurusu reddedilen 1 milyon kişinin sınır dışı edilmesini talep ediyor

AfD Eş Başkanı Alice Weidel de Federal Meclisteki konuşmasında, partinin Saksonya-Anhalt eyaletindeki zaferinin seçmenlerin taleplerini desteklediğini gösterdiğini söyledi.

Meclisteki hararetli tartışmada Weidel, "Göç krizinin sona erdiğini ilan ediyorsunuz. Oysa her yıl yüz binlerce göçmen, çoğu Müslüman kabile kültürlerinden gelenler olmak üzere ülkeye giriyor." şeklinde konuştu.

Weidel, "Almanya'da sığınma başvuruları birden fazla kez reddedilmiş 1 milyondan fazla mülteci yaşıyor. Bu insanlar hala bu ülkede ne arıyor? Sınır dışı edilmeleri gerekiyor." dedi.

Ayrıca, cinsel ve şiddet içeren suçlar, bıçaklı saldırılar ve kamusal alanlardaki kargaşayı örnek gösteren Weidel, kitlesel göçün sokakları daha güvensiz hale getirdiğini ve suç oranını artırdığını iddia etti.