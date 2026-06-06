Merz: Avrupa Barış İçin Müzakere Masasında Olmalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan görüşme çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, barışın sağlanmasına yönelik olası müzakerelerde Avrupalıların da masada yer almasının gerektiğini söyledi.

Karadağ'ın Tivat kentindeki "Avrupa Birliği (AB) - Batı Balkanlar Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenleyen Merz, Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olduğuna ilişkin çağrısını değerlendirdi.

Zelenskiy'nin Rusya ile doğrudan görüşme teklifini ilk kez yapmadığını vurgulayan Merz, "Başkan Zelenskiy'nin yeniden görüşme teklifinde bulunmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile pazar günü Londra'da Zelenskiy ile bir araya geleceklerini belirterek, Ukrayna'daki savaşa ilişkin atılabilecek sonraki adımları ele alacaklarını ifade etti.

Avrupa'nın olası müzakere sürecinde yer alması gerektiğini vurgulayan Merz, "Böyle bir görüşme formatında Avrupalıların masada bulunmasının son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın bu bölgesinde barışın sağlanması, doğrudan Avrupa'nın çıkarınadır." diye konuştu.

Merz, Avrupa tarafının diyaloğa hazır olduğunun altını çizerek, "Görüşmelere yönelik irade, Avrupa tarafında eksik değil. Eksik olan, Rusya Devlet Başkanı'nın görüşmelere başlama konusundaki istekliliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin son mektubunda da müzakere isteğini yinelediğini hatırlatan Merz, Avrupa'nın görüşmelere hazır olduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu vurguladı.

Merz'den Sırbistan'a "Avrupa" mesajı

Merz, Sırbistan'ın AB üyeliği perspektifine ilişkin soru üzerine Belgrad yönetimine Avrupa'nın kapılarının açık olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın, geleceğine ilişkin net tercih yapması gerektiğini belirten Merz, "Rusya, Çin ve Avrupa arasında denge siyaseti yürütmek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Merz, Sırbistan'ın geleceğini nerede gördüğüne karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Sırbistan'ın tercihi Avrupa olursa Avrupa'nın cevabı da Sırbistan olur." dedi.