Merz'den Trump'a Doğum Günü Hediyesi - Son Dakika
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Merz'den Trump'a Doğum Günü Hediyesi

16.06.2026 16:45
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Almanya Başbakanı Merz, Trump'a 80. doğum günü için Alman milli takımı forması hediye etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'a doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması verdi.

Başbakan Merz, Fransa'nın ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde Ukrayna oturumu öncesinde Trump'a 80. doğum günü dolayısıyla hediye verdi.

Medyaya yansıyan görüntülerde, Trump'ın oturduğu masaya yaklaşan Merz'in, ABD Başkanı'na üzerinde "TRUMP" yazan ve 47 numaralı Alman milli takımı formasını hediye ettiği görüldü.

Merz, yerinden kalkmayan Trump'a formayı gösterdi. Trump, Merz ile tokalaştıktan sonra yeniden masaya yönelirken, Merz'in ikinci girişiminin ardından formayı aldı. Trump daha sonra üzerinde soyadının yazılı olduğu formayı kameralara gösterdi.

Almanya Başbakanı Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, 80. doğum gününüz gecikmiş de olsa kutlu olsun. Ne de olsa aynı takımdayız." ifadelerini kullandı.

Kamuya açık bilgilerde, Trump'ın doğum tarihi 14 Haziran 1946 olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merz'den Trump'a Doğum Günü Hediyesi - Son Dakika

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