Merz'den Türkiye'nin NATO'daki Önemi Vurgusu - Son Dakika
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Merz'den Türkiye'nin NATO'daki Önemi Vurgusu

Friedrich Merz, Türkiye'nin NATO'daki kritik rolünü ve Türk-Alman ilişkilerini değerlendirdi.

03.02.2025 11:54
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Türkiye'nin NATO'daki en büyük ordulardan birine sahip ve bu nedenle savunma ittifakı için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimde Başbakan adayı olan Friedrich Merz, yaklaşan seçimleri ve Türkiye ile ilişkileri yazılı olarak AA'ya değerlendirdi.

Türkiye'nin, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu arasında stratejik açıdan önemli bir noktada yer aldığına işaret eden Merz, "NATO'daki en büyük ordulardan birine sahiptir ve bu nedenle savunma topluluğumuz için vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ABD'nin NATO müttefiklerinden kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almalarını beklediğine dikkati çekerek, "Avrupalı NATO müttefikleri, örneğin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı veya Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin ortak dış politika çıkarlarımızı nasıl daha iyi takip edebileceğimiz konusunda Türkiye ile stratejik bir diyalog yürütmelidir." görüşünü paylaştı.

Türkler, Almanya'nın inşasına katkıda bulundu

Friedrich Merz, eyalet meclislerinde ve Federal Mecliste Türk kökenli CDU'lu milletvekillerinin de bulunduğunu belirterek, "CDU olarak değerlerimizi ve görüşlerimizi paylaşan herkese nereden gelirlerse gelsinler açığız." ifadesini kullandı.

CDU ile birlikte olan her Türk kökenli kişiyle gurur duyduklarını vurgulayan Merz, "Çok sayıda Türk kökenli vatandaş, ülkemizin inşasına katkıda bulunmuştur ancak siyasal katılım konusunda hala yapılacaklar var. Bu nedenle CDU, on yıldan önce ilk entegrasyon ağını kurdu ve bunu yasama döneminde yeniden canlandıracağız." açıklamasında bulundu.

Merz, Beşşar Esed rejiminin sona ermesinin ardından tüm etnik ve dini azınlıkların Suriye'de özgürlük ve güvenlik içinde yaşam sürdürebilmelerinin önemli olduğunu belirterek,"Türkiye'deki ve Avrupa'daki pek çok Suriyeli sığınmacı, bu sayede eski vatanlarına dönebilecektir." görüşünü paylaştı.

Suriye'de son dönemdeki gelişmeleri olumlu bulduklarını ve ülkede kapsayıcı siyasi sürecin önemini vurgulayan Merz, Suriye konusunda Avrupa Birliği (AB), Almanya ve Türkiye arasında işbirliğinin geliştirilmesini önerdi.

Merz, "Almanya, AB ve Türkiye'nin, Suriye'nin uluslararası siyasi ve ekonomik topluma olası geri dönüşüne yönelik atılacak adımlar konusunda yakın koordinasyon içinde olmaları için çaba sarf ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine değinen Merz, "Almanya ile Türkiye arasında güçlü ikili bağlar var. Türkiye'den milyonlarca insan, Almanya'da yeni bir yurt buldu ve bu ülkenin inşasına katkı sağladı. Milyonlarca Alman, tatillerini Türkiye'de geçirmekten keyif alıyor. Karşılıklı ticaret ve yatırımlar da son yıllarda muhteşem bir şekilde gelişmiştir. Bunlar, Türk-Alman ilişkilerini daha da yoğunlaştırmak ve günümüzün büyük zorluklarını çözmede güvene dayalı bir işbirliği yapmak için iyi koşullardır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ülkedeki Türk göçmen kökenli vatandaşların, göçmen kökenli olmayanlarla aynı şeyleri istediğine dikkati çekerek, "İşleyen bir devlet, adil bir toplum, ileriye dönük bir ekonomi, çocukları için en iyi eğitim fırsatları." görüşünü paylaştı.

CDU'nun da bunlardan yana olduğunu savunan Merz, çok sayıda Türk kökenlinin aile değerlerine ve geleneklere saygıya büyük önem verdiğini, bunun CDU için de geçerli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merz'den Türkiye'nin NATO'daki Önemi Vurgusu - Son Dakika

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