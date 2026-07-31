Merz: İspanya Sebte'yi Kontrol Altına Almalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki gelişmelere ilişkin, İspanya'nın Sebte'deki durumu bir an önce yeniden kontrol altına almak zorunda olduğunu belirtti.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetiyle temas halinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Merz, "İspanya, Sebte'deki durumu bir an önce yeniden kontrol altına almak zorunda. Bu nedenle, İspanya'nın düzensiz göçmenleri Avrupa kıtasına almama niyetini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarının korunmasının yasa dışı göçle mücadelede hayati önem taşıdığına dikkati çeken Merz, tüm AB üye devletlerinden bu yükümlülüğü yerine getirmelerini beklediğini bildirdi.

Fas'a düzensiz göçmenleri derhal geri alması çağrısında bulunan Merz, AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in bu konuda destek sözü vermesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Alman Başbakan, haziran ayında kabul edilen geri dönüş yönetmeliğinin artık derhal ve kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.