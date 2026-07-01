Merzifon'da Aşure İkramı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Merzifon Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Medrese Parkı'nda kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getiren Belediye Başkanı Alp Kargı,

"Muharrem ayının manevi iklimini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmanın huzurunu yaşadık. En büyük temennimiz ülkemizde ve tüm dünyada huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olmasıdır.Bu mübarek ayda tutulan matem oruçlarının, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların hak katında kabul olmasını diliyor, aşure ikramımıza katılarak birlikteliğimize katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. "ifadelerini kullandı.