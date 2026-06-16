Muşruf Köyü'nde yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Muşruf Köyü'nde yıl sonu sergisi

Muşruf Köyü\'nde yıl sonu sergisi
16.06.2026 09:31
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Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezince Muşruf Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezince Muşruf Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Yıl sonu sergisinde kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslarda başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sergide yapılan ürünlerin her birinin kıymetli olduğunu belirten Karaaslan, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Kaymakam Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Stantları gezen katılımcılar, ürünleri inceleyerek emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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