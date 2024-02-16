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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Gazimahbup Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak bir mahallede yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini, huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Toplantıda mahalle sakinlerinin sorunlarını ve talepleri de dinlendi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan'dan HEM kurslarına ziyaret

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan kursları ziyaret etti.

HEM Müdürü Zeynel Sözen ve usta öğreticiler tarafından karşılanan Güldoğan, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gençlerin geleceğe örgün eğitimle hazırlandığını, toplumsal ihtiyaçları karşılama noktasında da yaygın eğitimin önem arz ettiğini aktaran Güldoğan, "Halk eğitimi merkezleri meslek edinme ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kurumdur. Merkezin çalışanlarına, yöneticilerine ve kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.