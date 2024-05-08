Merzifon'da Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Merzifon'da Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi

Merzifon\'da Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde emniyet kemeri simülasyon aracı ve kazalı eğitim aracı ile eğitim gerçekleştirildi. Sürücülere ve yolculara trafik kazalarının neden olduğu mağduriyetler ve emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü anlatıldı. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle trafik bilincini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

08.05.2024 12:35
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, emniyet kemeri simülasyon aracı ve kazalı eğitim aracı ile eğitim gerçekleştirildi.

Etkinliklerde sürücülere ve yolculara trafik kazalarının neden olduğu mağduriyetler ve emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü anlatıldı. Polis ekipleri, trafik kurallarına uymanın önemi ve dikkatli sürüşün hayati önem taşıdığını vatandaşlara anlatarak, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, gazetecilere, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle trafik bilincini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Zaman zaman yaşanan trafik kazalarının herkesi üzdüğünü anlatan Güldoğan, trafikte sıfır can kaybı olması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Etkinliklere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merzifon'da Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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